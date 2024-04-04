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Застройщику велели огородить территорию бывшего «Дома здоровья» на Веневском шоссе
Фото подписчиков.

Застройщику велели огородить территорию бывшего «Дома здоровья» на Веневском шоссе

Опасное место закроют от посторонних.

В управлении по административно-техническому надзору администрации Тулы прокомментировали сообщение об опасных работах в заброшенном «Доме здоровья» около Баташевского сада.

— В заброшенном профилактории «Дом здоровья», расположенном по адресу ул. Венёвское шоссе, 23, собственник строения АО СЗ «Внешстрой» проводит восстановительные работы. 

Управлением выдано предписание на ограждение вышеуказанного участка до 10.04.2024 для исключения возможности прохода третьих лиц.

Ранее Myslo со ссылкой на подписчиков сообщал, что здание бывшего «Дома здоровья» сейчас восстанавливают, однако место строительства не огорожено, отсутствует и паспорт на объект. 

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