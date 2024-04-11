Погода в Туле 12 апреля: похолодание и порывистый ветер

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днём — от +14 до +19. Атмосферное давление ниже нормы — 735-740 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
В пятницу в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днём — от +14 до +19. Атмосферное давление ниже нормы — 735-740 мм рт. ст.
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