Погода в Туле 12 апреля: похолодание и порывистый ветер

Фото из архива Myslo.

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днём — от +14 до +19. Атмосферное давление ниже нормы — 735-740 мм рт. ст.