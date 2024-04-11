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На железнодорожном перегоне в Арсеньевском районе нашли взрыватель времён ВОВ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На железнодорожном перегоне в Арсеньевском районе нашли взрыватель времён ВОВ

Находку обезвредили сотрудники регионального Управления противопожарной службы.

Группа выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы обезвредила взрыватель артиллерийского снаряда калибром 150 мм времён Великой Отечественной войны.

Часть боеприпаса была обнаружена на железнодорожном перегоне «Арсеньево-Манаенки» в Арсеньевском районе. Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.

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Место
Тульская областьАрсеньевский район
 
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