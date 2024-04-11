На железнодорожном перегоне в Арсеньевском районе нашли взрыватель времён ВОВ

Группа выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы обезвредила взрыватель артиллерийского снаряда калибром 150 мм времён Великой Отечественной войны.
Часть боеприпаса была обнаружена на железнодорожном перегоне «Арсеньево-Манаенки» в Арсеньевском районе. Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.