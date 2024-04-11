На железнодорожном перегоне в Арсеньевском районе нашли взрыватель времён ВОВ

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Группа выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы обезвредила взрыватель артиллерийского снаряда калибром 150 мм времён Великой Отечественной войны.

Часть боеприпаса была обнаружена на железнодорожном перегоне «Арсеньево-Манаенки» в Арсеньевском районе. Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте меры предосторожности:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.