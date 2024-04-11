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В тульском парке «Патриот» открылась уличная выставка «Десять сталинских ударов»
Фото из архива Myslo.

В тульском парке «Патриот» открылась уличная выставка «Десять сталинских ударов»

Она посвящена решающим сражениям Красной Армии, которые произошли в 1944 году.

В парке «Патриот» туляки могут увидеть информационные стенды, рассказывающие о событиях, которые происходили с января по ноябрь 1944 года. Посетители парка узнают подробности десяти ключевых боевых операций советских войск: Одесской, Крымской, Ясско-Кишиневской и других.

Хронику событий дополняют карты боевых действий и архивные фотографии. Экспозиция «Десять сталинских ударов» подготовлена совместно с тульским региональным отделение Российского военно-исторического общества.

– 1944 год назвали годом решающих побед. Именно тогда Красная Армия совершила десять операций, которые вошли в историю под названием «Десять сталинских ударов», – рассказала заведующая Музеем обороны Тулы Ирина Авдюшкина.

 

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