В Туле создадут Центр компетенций в ОПК для нужд всей страны

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Это обсудили на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Во вступительном слове председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что одна из основных задач, определенных главой государства, — реализация мегапроектов, большинство из которых трансформируется в национальные проекты технологического суверенитета.

Первый заместитель председателя Союза, президент Лиги Владимир Гутенев рассказал присутствующим о разработанных законодательных инициативах, направленных на балансировку отношений между производителями и госзаказчиком, а также о текущей работе СоюзМаш и реализации молодежных проектов.

Большую роль в решении задач, поставленных Президентом, играет Комиссия Госсовета по направлению «Промышленность» во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Ряд предложений Комиссии вошли в Послание Президента Федеральному Собранию.

Речь идёт о решении Президента о списании двух третей задолженности субъектов, что позволит их главам направить часть высвобождающихся средств на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Это механизм как на региональном, так и на федеральном уровне.

Инициатива Комиссии по расширению программы промышленной ипотеки также нашла отражение в Послании Президента. В результате будет увеличен размер кредитов, выдаваемых по льготной ставке.

Президент также сказал об усилении роли науки в обеспечении технологического суверенитета в соответствии со Стратегией научно-технологического развития России.

Принято решение об увеличении субсидии на финансирование НИОКР. Система инструментов и механизмов поддержки сформирована и работает. Это и передовые инженерные школы, и создание научно-образовательных центров мирового уровня, которые уже имеют первые результаты своей деятельности. Программа будет продолжена и усилена.

— В Тульской области мы видим первые результаты. Из 26 научно-промышленных проектов, разработанных научно-образовательным центром «ТулаТЕХ», 9 одобрены или внедрены в технологии производства на наших предприятиях в сферах машиностроения, металлургии, фармацевтики и в других стратегически важных отраслях, — сказал Алексей Дюмин.

Проект инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» был одобрен правительственной комиссией и вошел в перечень из 42-х стратегических инициатив развития России. Сегодня ведется активная стадия проектирования этого центра.

Один из аспектов по усилению науки — это решение о продолжении строительства современных кампусов университетов.

— Тульская область — индустриальный регион, где сосредоточены и металлургические, и химические предприятия, но Тула была и остается оружейной столицей. Поэтому в Тульской области будет создан межвузовский оборонный кампус — сказал Алексей Дюмин.

В нём будут внедрены новые образовательные программы, созданы центр разработки тренажёрных комплексов нового поколения, современная специализированная лабораторная база для изучения и анализа применения вооружений в современных конфликтах и, в первую очередь, в СВО.

— По сути, это создание в оружейной столице России Центра компетенций в ОПК для нужд всей страны. В военное время надо кардинально поменять подход, чтобы вооружение быстрее поступало в зону боевых действий, — добавил губернатор.

Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Чемезова, а также руководителей «Высокоточных комплексов», «Технодинамики», «ТОРа» за поддержку проекта.

Также в Послании поставлена задача наращивания средств производства и автоматизации. Ключевое направление — развитие станкоинструментальной промышленности, необходимость которого была озвучена на заседании Президиума Госсовета в Туле.

В рамках этого проекта определён Федеральный центр компетенций, выработаны дополнительные меры поддержки. Тульская область прорабатывает региональные меры поддержки по этому направлению.

Алексей Дюмин отметил, что новый национальный проект «Новые материалы и химия» — это стратегически важное направление как для Тульской области, так и для других субъектов. Комиссия Госсовета предложила определить профильную организацию, которая будет являться Центром компетенций. Одна из задач — актуализация стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года исходя из задач, которые поставлены Президентом.

В рамках работы Комиссии Госсовета организовано взаимодействие с субъектами РФ и экспертным сообществом для формирования предложений по вопросам, обозначенным в Послании Президента: подготовка кадров, повышение производительности труда, цифровизация и использование искусственного интеллекта. Уже в апреле состоится обсуждение предложений на заседании Комиссии.