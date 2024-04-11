  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Мошенники выдают себя за специалистов отдела закупок «Тулагорводоканала» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Мошенники выдают себя за специалистов отдела закупок «Тулагорводоканала»

Мошенники выдают себя за специалистов отдела закупок «Тулагорводоканала»

Предприятие призывает туляков быть бдительными и не доверять сомнительным письмам и звонкам.

В Интернете появился мошеннический дублёр официального сайта АО «Тулагорводоканал» по адресам www.tul-ges.ru и www.tula-ges.ru. По данным предприятия, эти сайты, а также указанные на них контакты никакого отношения к АО «Тулагорводоканал» не имеют. Домен @zakupka-tulavodokanal.ru «Тулагорводоканалу» также не принадлежит.

Злоумышленники могут звонить с номера: +7(4872)90-03-04, представляться сотрудником отдела закупок «Тулагорводоканала» Сергеем Михайловичем Пархимовым. Этот человек не работает и никогда не работал на предприятии.

Информация и контакты АО «Тулагорводоканал» содержатся на официальном сайте: www.tulagorvodokanal.ru

При поступлении запросов от имени Сергея Михайловича Пархимова с электронного ящика [email protected], следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о покушении на мошенничество. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:49 0
Другие статьи по темам
Событие
АО Тулагорводоканалмошенникиобман
Место
Тула
В тульском парке «Патриот» открылась уличная выставка «Десять сталинских ударов»
В тульском парке «Патриот» открылась уличная выставка «Десять сталинских ударов»
В Арсеньевском районе поисковики отряда «Штурм» нашли останки красноармейца
В Арсеньевском районе поисковики отряда «Штурм» нашли останки красноармейца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.