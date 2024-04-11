Мошенники выдают себя за специалистов отдела закупок «Тулагорводоканала»

Предприятие призывает туляков быть бдительными и не доверять сомнительным письмам и звонкам.

В Интернете появился мошеннический дублёр официального сайта АО «Тулагорводоканал» по адресам www.tul-ges.ru и www.tula-ges.ru. По данным предприятия, эти сайты, а также указанные на них контакты никакого отношения к АО «Тулагорводоканал» не имеют. Домен @zakupka-tulavodokanal.ru «Тулагорводоканалу» также не принадлежит.

Злоумышленники могут звонить с номера: +7(4872)90-03-04, представляться сотрудником отдела закупок «Тулагорводоканала» Сергеем Михайловичем Пархимовым. Этот человек не работает и никогда не работал на предприятии.

Информация и контакты АО «Тулагорводоканал» содержатся на официальном сайте: www.tulagorvodokanal.ru.

При поступлении запросов от имени Сергея Михайловича Пархимова с электронного ящика [email protected], следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о покушении на мошенничество. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!