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В Арсеньевском районе поисковики отряда «Штурм» нашли останки красноармейца
Фото Михаила Булдакова

В Арсеньевском районе поисковики отряда «Штурм» нашли останки красноармейца

При нём был найден «смертный медальон» – он многократно повышает шансы установить имя бойца.

Представители отряда «Штурм» начали подготовку к поисковой экспедиции «Вахта Памяти. Тульский рубеж 2024». Они провели разведывательно-поисковый выход в лесу рядом с д. Поляны Арсеньевского района.

В первый же день нового сезона искателям улыбнулась удача – было обнаружено захоронение красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Останки были закопаны у обочины старой дороги, на глубине около 70 см.

Судя по характерным повреждениям, боец погиб от разрыва артиллерийского боеприпаса. Вместе с останками были найдены пуговицы, фрагменты шерстяной шапки, кожаный ремень, валенки, а также ЛОЗ (личный опознавательный знак), который ещё называют «смертным медальоном».

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Как сообщил командир отряда Михаил Булдаков, капсула ЛОЗа была повреждена у основания резьбы и оставалась закрытой только благодаря налипшему куску материи. Тем не менее, часть вкладыша сохранилась, а значит, есть реальный шанс узнать имя павшего героя.

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вчера, в 21:21 +1
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