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Когда в Туле отключат отопление?

Когда в Туле отключат отопление?

Спойлер: нескоро.

По просьбам подписчиков задали вопрос городской администрации.

По правилам*, отопительный сезон завершается не ранее чем когда 5 дней подряд среднесуточная температура на улице не опускается ниже +8°C или держится выше этой отметки.

Однако решение этого вопроса остается на усмотрение муниципалитета. 

В этом году пока «теплой пятидневки» еще не было. Кроме того, в администрации пояснили: при принятии решения об окончании отопительного периода внимание уделяют значительным колебаниям температур наружного воздуха весной. Вот как сейчас: по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается похолодание.

Поэтому отключать отопление пока нецелесообразно.

 

*Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», п. 5.

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Автор:
сегодня, в 15:38 −2
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