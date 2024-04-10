Когда в Туле отключат отопление?

По просьбам подписчиков задали вопрос городской администрации.

По правилам*, отопительный сезон завершается не ранее чем когда 5 дней подряд среднесуточная температура на улице не опускается ниже +8°C или держится выше этой отметки.

Однако решение этого вопроса остается на усмотрение муниципалитета.

В этом году пока «теплой пятидневки» еще не было. Кроме того, в администрации пояснили: при принятии решения об окончании отопительного периода внимание уделяют значительным колебаниям температур наружного воздуха весной. Вот как сейчас: по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается похолодание.

Поэтому отключать отопление пока нецелесообразно.

*Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», п. 5.