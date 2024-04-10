В Тульской области усиливают борьбу с инфекционными заболеваниями

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

10 апреля в Тульском онкоцентре прошла совместная коллегия регионального минздрава, Управления Роспотребнадзора и территориального органа Росздравнадзора по Тульской области.

Врачи и эпидемиологи обсудили вопросы инфекционной безопасности региона, профилактику и лечение опасных вирусных заболеваний.

Первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев напомнил, что Правительством РФ утвержден план по противодействию распространения хронического вирусного гепатита С. Работа по борьбе с вирусом ведется по поручению Президента России.

— Вопрос сохранения здоровья и укрепления благополучия жителей области находится на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. В регионе проводится системная работа по профилактике опасных заболеваний. Все решения принимаются совместно с ведущими медицинскими специалистами, инфекционистами, санитарными врачами. Эта работа будет усилена с учетом поручения Президента, — сказал Дмитрий Миляев.

Гепатит С опасен не столько своим течением, сколько возможными осложнениями — такими как цирроз и рак печени. На сегодня в регионе зарегистрировано более 7800 пациентов с этим диагнозом. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В Тульской области разработан проект программы по профилактике и лечению гепатита С в амбулаторных и стационарных условиях. Средства на реализацию программы будут выделены из регионального бюджета и фонда ОМС.

Подводя итоги коллегии, Дмитрий Миляев поручил региональному минздраву усилить работу по профилактике инфекционных заболеваний в регионе с учетом рекомендаций специалистов Роспотребнадзора.