  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам напомнили правила по использованию воды родников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Низководный мост в Нижних Присадах освободился от воды
Фото МЧС Тульской области.

Низководный мост в Нижних Присадах освободился от воды

Всего в Тульской области подтоплено 14 низководных мостов в 8 муниципальных образованиях.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

В период весеннего половодья запрещается:

  • подходить близко к водоёмам,
  • передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,
  • стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,
  • собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Помните, что всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни. Взрослые не должны допускать детей к реке без надзора взрослых. 

О возникновении подтоплений и угрозе их возникновения необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Событие
низководный мостподтопление
Место
Нижние Присады
Тульская компания презентует новинки велоиндустрии на международной выставке в Москве
Тульская компания презентует новинки велоиндустрии на международной выставке в Москве
В Центральном парке пройдет международная акция «Десять тысяч шагов к жизни»
В Центральном парке пройдет международная акция «Десять тысяч шагов к жизни»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.