Низководный мост в Нижних Присадах освободился от воды

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
В период весеннего половодья запрещается:
- подходить близко к водоёмам,
- передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,
- собираться на мостах, плотинах и запрудах.
Помните, что всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни. Взрослые не должны допускать детей к реке без надзора взрослых.
О возникновении подтоплений и угрозе их возникновения необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.