Низководный мост в Нижних Присадах освободился от воды

Фото МЧС Тульской области.

Всего в Тульской области подтоплено 14 низководных мостов в 8 муниципальных образованиях.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

В период весеннего половодья запрещается:

подходить близко к водоёмам,

передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,

стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,

собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Помните, что всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни. Взрослые не должны допускать детей к реке без надзора взрослых.

О возникновении подтоплений и угрозе их возникновения необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.