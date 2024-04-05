В Тульской области ищут топ-менеджеров с зарплатой до 400 000 рублей

Аналитики hh.ru изучили вакансии в сфере высшего и среднего менеджмента в Тульской области и выяснили, кому именно предлагают самые высокие заработные платы. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность директора группы дилерских центров.

Кандидат из Тульской области, претендующий на должность директора группы дилерских центров, сможет получать зарплату в размере от 400 000 руб. до вычета налогов. В его обязанности войдет: общее руководство дилерскими центрами, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-планирование и бюджетирование, управление товарными запасами, эффективное развитие продаж и услуг, повышение прибыли дилерского центра.

Сегодня в Тульской области открыто 130 вакансий в сфере высшего и среднего менеджмента. Каждая пятая (20%) предлагает зарплату от 160 000 руб.

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в сфере высшего и среднего менеджмента: