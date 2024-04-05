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В Тульской области ищут топ-менеджеров с зарплатой до 400 000 рублей

В Тульской области ищут топ-менеджеров с зарплатой до 400 000 рублей

Первое место в рейтинге hh.ru заняла вакансия на должность директора группы дилерских центров.

Аналитики hh.ru изучили вакансии в сфере высшего и среднего менеджмента в Тульской области и выяснили, кому именно предлагают самые высокие заработные платы. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность директора группы дилерских центров. 

Кандидат из Тульской области, претендующий на должность директора группы дилерских центров, сможет получать зарплату в размере от 400 000 руб. до вычета налогов. В его обязанности войдет: общее руководство дилерскими центрами, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-планирование и бюджетирование, управление товарными запасами, эффективное развитие продаж и услуг, повышение прибыли дилерского центра. 

Сегодня в Тульской области открыто 130 вакансий в сфере высшего и среднего менеджмента. Каждая пятая (20%) предлагает зарплату от 160 000 руб.

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в сфере высшего и среднего менеджмента:

  1. Директор группы дилерских центров от 400 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/94595876
  2. Коммерческий директор, от 220 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/90881510
  3. Коммерческий директор от 150 000 до 350 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/94832695
  4. Директор по производству, от 200 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/96123667
  5. Коммерческий директор от 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/94397307
  6. Начальник пищевого производства, от 180 000 до 230 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/95292366
  7. Начальник инструментального цеха, от 180 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/80510207
  8. Руководитель группы филиалов от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/92195160
  9. Операционный директор, от 150 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/94620550
  10. Заместитель генерального директора по экономике и финансам, от 150 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/95141052
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