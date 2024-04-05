С 8 апреля парковку на площади Ленина закроют из-за ремонта: где тулякам поставить машины?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 8 апреля на площади Ленина начнутся ремонтные работы. Там заменят асфальтовое покрытие, бордюрные камни, нанесут дорожную разметку.

— Последний раз ремонт на площади делали более 10 лет назад. В рамках содержания объекта регулярно проводились работы по заделке швов и локальному ямочному ремонту. Также была проведена экспертиза, которая показала локальные разрушения и трещины в покрытии. Поэтому было принято решение провести здесь комплексный ремонт верхних слоёв асфальтобетона, — отметил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин.

Работы планируют выполнить до конца месяца.

На время ремонта парковочное пространство на площади Ленина будет недоступно. Однако для удобства жителей и гостей города достигнута договоренность с руководством близлежащих торговых центров «Гостиный двор» и «Парадиз».

Автомобилисты смогут использовать парковочные пространства этих ТЦ в режиме городской парковки (стоимость — 40 рублей в час).

Также в центре города будет доступна парковка у дома № 6 по ул. Сойфера, дополнительные места оборудуют на ул. Революции (от ул. Советской до ул. Ф. Энгельса) и ул. Менделеевской (от Садового переулка до дома № 5 по ул. Менделеевской).

Всего с учётом вместимости паркинга торговых центров на перечисленных улицах для автомобилистов будет доступно 430 машино-мест.