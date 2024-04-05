Более 9 тысяч тульских медиков получают специальную социальную выплату

Отделение СФР по Тульской области предоставляет специальную социальную выплату 9733 медицинским работникам региона.
Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории специалиста и вида организации.
Управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов:
Андрей Филиппов
— Для получения выплаты медработникам не нужно подавать никаких заявлений, так как её оформление происходит на основании данных из медицинских организаций. По итогам каждого месяца медучреждения направляют в Отделение СФР информацию о работниках, которые имеют право на получение выплаты. В электронных реестрах наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. После получения реестра средства перечисляются в течение 7 рабочих дней.
Данная выплата относится к категории социальных, не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам.
По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр по телефону 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).