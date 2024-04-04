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Два беспилотника сбиты ночью над Тульской областью

Два беспилотника сбиты ночью над Тульской областью

Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

4 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью.

Организовано реагирование экстренных служб.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

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