Погода в Туле 4 апреля: +11°С и дождь

4 апреля в Тульской области прогнозируется облачная погода, кратковременный дождь. Ветер западной четверти ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура по области ночью +2..+7°С, днем +6...+11°С.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.
4 апреля в Тульской области прогнозируется облачная погода, кратковременный дождь. Ветер западной четверти ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура по области ночью +2..+7°С, днем +6...+11°С.
Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
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