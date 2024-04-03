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Погода в Туле 4 апреля: +11°С и дождь
Фото Дмитрия Дзюбина.

Погода в Туле 4 апреля: +11°С и дождь

Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.

4 апреля в Тульской области прогнозируется облачная погода, кратковременный дождь. Ветер западной четверти ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура по области ночью +2..+7°С, днем +6...+11°С.

Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.

 

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сегодня, в 07:00 +4
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