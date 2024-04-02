В Туле затопило двор дома по ул. Сойфера

Двор дома № 37 по улице Сойфера сегодня превратился в мини-озеро, по которому только вплавь можно добраться до подъезда № 1. Если нет плавсредств или хотя бы резиновых сапог, то с сухими ногами добраться до дома весьма проблематично.

Припаркованной недалеко от подъезда машине вода доходит до днища. УК перегородила подход со стороны двора и поставила поддоны, чтобы жители могли обойти стихийно образовавшийся водоем. Но не все жители их используют по назначению:

«Только болотники помогут или плот. Парнишка из поддонов уже смастерил», — рассказали жители в соцсетях.