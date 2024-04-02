  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Мир
  4. Торговая сеть H&M объявила об уходе из России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле затопило двор дома по ул. Сойфера

В Туле затопило двор дома по ул. Сойфера

Вода вплотную подобралась к подъезду. Сохранить ноги сухими помогут в таком случае только высокие резиновые сапоги.

Двор дома № 37 по улице Сойфера сегодня превратился в мини-озеро, по которому только вплавь можно добраться до подъезда № 1. Если нет плавсредств или хотя бы резиновых сапог, то с сухими ногами добраться до дома весьма проблематично. 

Припаркованной недалеко от подъезда машине вода доходит до днища. УК перегородила подход со стороны двора и поставила поддоны, чтобы жители могли обойти стихийно образовавшийся водоем. Но не все жители их используют по назначению:

«Только болотники помогут или плот. Парнишка из поддонов уже смастерил», — рассказали жители в соцсетях.

Галерея
показать все фотографии
MySlo.ru
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:32 +4
Другие статьи по темам
Событие
затопленный дворпаводок
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Скандальному риелтору из Щекино вынесли новый приговор и увеличили срок наказания
Скандальному риелтору из Щекино вынесли новый приговор и увеличили срок наказания
«Слободе» требуется менеджер по продажам
«Слободе» требуется менеджер по продажам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.