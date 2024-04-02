«Слободе» требуется менеджер по продажам

Газета «Слобода», портал Myslo и журнал «Модный город» приглашают на работу уверенных в себе и общительных на должность менеджера по работе с клиентами (менеджер по продажам).
Что нужно делать:
- разрабатывать рекламные кампании для клиентов;
- привлекать новых клиентов;
- работать с существующей базой;
- вести переговоры, оформлять договора;
- увеличивать объёмы продаж.
Эта работа для тебя, если ты:
- умеешь слушать и слышать собеседника;
- умеешь аргументировать свою точку зрения;
- стремишься к новым знаниям;
- в поиске виноватых начинаешь с себя;
- имеешь чувство юмора;
- любишь быть в центре событий.
Взамен мы предлагаем:
- высокий уровень дохода (от 75 000 рублей);
- обучение продажам и основам маркетинга;
- молодой и дружный коллектив;
- полный соцпакет;
- карьерный и профессиональный рост;
- 5-дневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00.
Тип занятости: полная занятость, полный день.
Присылайте свои резюме на почту [email protected]. Всем желающим работать и зарабатывать — добро пожаловать!
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