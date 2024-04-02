  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Слободе» требуется менеджер по продажам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Слободе» требуется менеджер по продажам

«Слободе» требуется менеджер по продажам

Всем желающим работать и зарабатывать — добро пожаловать!

Газета «Слобода», портал Myslo и журнал «Модный город» приглашают на работу уверенных в себе и общительных на должность менеджера по работе с клиентами (менеджер по продажам).

Что нужно делать:

  • разрабатывать рекламные кампании для клиентов;
  • привлекать новых клиентов;
  • работать с существующей базой;
  • вести переговоры, оформлять договора;
  • увеличивать объёмы продаж.

Эта работа для тебя, если ты:

  • умеешь слушать и слышать собеседника;
  • умеешь аргументировать свою точку зрения;
  • стремишься к новым знаниям;
  • в поиске виноватых начинаешь с себя;
  • имеешь чувство юмора;
  • любишь быть в центре событий.

Взамен мы предлагаем:

  • высокий уровень дохода (от 75 000 рублей);
  • обучение продажам и основам маркетинга;
  • молодой и дружный коллектив;
  • полный соцпакет;
  • карьерный и профессиональный рост;
  • 5-дневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00.

Тип занятости: полная занятость, полный день.

Присылайте свои резюме на почту [email protected]. Всем желающим работать и зарабатывать — добро пожаловать!

P. S. Расшарь новость в соцсетях — сделай мир чуточку лучше! Кому-то из твоих друзей может пригодиться эта вакансия.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
работа в Тулеработа в Mysloменеджер по работе с клиентами
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле затопило двор дома по ул. Сойфера
В Туле затопило двор дома по ул. Сойфера
Сапбордеры устроили заплыв по Упе в центре Тулы
Сапбордеры устроили заплыв по Упе в центре Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.