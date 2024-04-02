«Слободе» требуется менеджер по продажам

Всем желающим работать и зарабатывать — добро пожаловать!

Газета «Слобода», портал Myslo и журнал «Модный город» приглашают на работу уверенных в себе и общительных на должность менеджера по работе с клиентами (менеджер по продажам).

Что нужно делать:

разрабатывать рекламные кампании для клиентов;

привлекать новых клиентов;

работать с существующей базой;

вести переговоры, оформлять договора;

увеличивать объёмы продаж.

Эта работа для тебя, если ты:

умеешь слушать и слышать собеседника;

умеешь аргументировать свою точку зрения;

стремишься к новым знаниям;

в поиске виноватых начинаешь с себя;

имеешь чувство юмора;

любишь быть в центре событий.

Взамен мы предлагаем:

высокий уровень дохода (от 75 000 рублей);

обучение продажам и основам маркетинга;

молодой и дружный коллектив;

полный соцпакет;

карьерный и профессиональный рост;

5-дневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00.

Тип занятости: полная занятость, полный день.

Присылайте свои резюме на почту [email protected]. Всем желающим работать и зарабатывать — добро пожаловать!

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