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Антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Фото: freepik.com

Антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

Специалисты выяснят, почему подорожал социально значимый товар.

ФАС продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Ранее ведомство проверило производителей куриных яиц. Теперь в ряде регионов страны специалисты вышли на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и прочих.

— Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т. д., — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС России напомнили, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться «ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары».

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