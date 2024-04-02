Подрядчик, ремонтировавший проспект Ленина, хочет взыскать с администрации Тулы более 37 млн рублей

Фото Алексея Пирязева.

В такую сумму организация оценивает долги по контракту и расходы по оплате госпошлин.

Компания ООО «Универсалтехком» подала иск к МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» о взыскании задолженности по муниципальному контракту и оплаты госпошлины в общем размере 37 745 531,76 рублей.

Арбитражный суд Тульской области принял иск и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 16 мая.

Напомним, компания «Универсалтехком» — подрядчик, нанятый для ремонта проспекта Ленина и улицы Кутузова. Сроки сдачи объекта постоянно переносились вплоть до конца ноября, а туляки оставляли в соцсетях десятки гневных жалоб на качество отремонтированных участков. Общая стоимость работ составила 560 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Чтобы доделать объект, привлекли субподрядчика.

Работу компании «Универсалтехком» раскритиковал губернатор Алексей Дюмин:

— Это первый заход по федеральной программе, где мы прошли на грани. За всю историю существования программы «БКД»! Надо было сразу повнимательнее смотреть. Исходя из истории в других регионах, было понятно, что подрядчик проблемный.

А начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания администрации охарактеризовал «Универсалтехком» как «подрядчика с низкой социальной ответственностью».