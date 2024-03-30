Тульский отряд «ЛизаАлерт» ищет регистраторов

Фото: vk.com/lizaalert_tula

Поисковики приглашают в свои ряды всех, кто желает проводить вести учёт людей и оборудования на поисковых мероприятиях.

Когда отряд выдвигается на поиск пропавшего человека, каждый участник регистрируется, ему выдаётся оборудование: фонари, рации, навигаторы. Всё это делает регистратор. Он приезжает на поиск одним из первых и находится в штабе от начала до конца.

Регистратор всегда дежурит на месте никого не оставит без внимания: по возвращении в штаб предложит поисковикам воду, кофе или бутерброд. Для регистратора главное – не упустить ни одной детали во время организации поиска. Здесь понадобятся внимательность, спокойствие, сдержанность, выносливость, собранность.

Если вы обладаете перечисленными качествами и готовы нести ответственность за каждого человека и батарейку из отрядного оборудования, команда отряда «ЛизаАлерт» ждёт вас.