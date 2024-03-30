В Тульской области нерадивую мать отправили на обязательные работы за неуплату алиментов

Фото из архива Myslo

Женщина на протяжении нескольких месяцев копила долг и не торопилась устраиваться на работу.

В отделении судебных приставов по Суворовскому и Белевскому районам Тульской области находилось исполнительное производство в отношении 35-летней местной жительницы. Женщина задолжала алименты своему 13-летнему сыну и не принимала никаких мер для трудоустройства.

Судебный пристав составил на неё протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил нерадивой матери 60 часов обязательных работ. После отбытия наказания она обязана будет погасить долг.