Тульская областная Дума утвердила корректировки доходов и расходов бюджета региона на 2024 год

На заседании Тульской областной Думы депутаты внесли изменения в главный финансовый документ региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Внесение изменений обусловлено необходимостью уточнения основных характеристик бюджета Тульской области в связи с изменением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета и Фонда развития территорий, а также перераспределения бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов бюджета Тульской области.

Галина Алешина – Доходы бюджета Тульской области на 2024 год увеличатся на 3,3 млрд рублей и составят 119,4 млрд рублей. Расходы на 2024 год увеличатся на 10,3 млрд рублей и составят 133 млрд рублей. При этом дефицит увеличится до 13,5 млрд рублей, – комментирует изменения главного финансового закона региона первый заместитель председателя областной Думы Галина Алешина.

Поступления средств из федерального бюджета в 2024 году увеличены в том числе за счет следующих доходных источников:

777 млн рублей – дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

400 млн рублей – субсидии на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков;

274 млн рублей – субсидии на оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем;

704 млн рублей – межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

– Сегодня мы первый раз в этом году внесли изменения в закон о бюджете региона. Дополнительные средства, в частности, будут выделены на все государственные программы, которые реализуются на территории Тульской области. Важно отметить, что сохраняется социальная направленность бюджета. Дополнительные ассигнования выделены на здравоохранение, образование, а также на социальную сферу с тем, чтобы выполнить все социальные обязательства, заложенные в главном финансовом законе региона, – говорит первый заместитель председателя областной Думы Галина Алешина.

Галина Ивановна отмечает, что дополнительные средства также выделены на спорт, для развития массовых видов спорта и реконструкцию спортивных сооружений. Поддержку получит и сфера культуры. В частности, средства будут направлены на ремонт Домов культуры и закупку для них необходимого оборудования.

Увеличение расходов в 2024 году предлагается, в том числе по следующим направлениям:

1,6 млрд рублей на увеличение резервного фонда Правительства Тульской области;

295 млн рублей на увеличение дорожного фонда Тульской области;

127 млн рублей на имущественный взнос в Фонд развития промышленности Тульской области;

396 млн рублей на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков;

49 млн рублей на обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения;

61 млн рублей на приобретение специализированной коммунальной техники в муниципальных образованиях;

111 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры;

134 млн рублей на предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт объектов водоснабжения;

91 млн рублей на межбюджетные трансферты местным бюджетам на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

1,3 млрд рублей на обеспечение реализации Федерального закона «Об образовании» (заработная плата педагогическим работникам);

137 млн рублей на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования;

558 млн рублей на укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных образовательных организаций;

58 млн рублей для освобождения семей участников СВО от родительской платы за детские сады;

1,2 млрд рублей на обеспечение отрасли здравоохранения, в том числе 395 млн рублей на увеличение норматива затрат на единицу объема медпомощи, 85 млн рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи, 100 млн рублей на централизованные закупки медикаментов, 310 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 264 млн рублей на строительство хирургического корпуса ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина (ПИР и технологическое подключение к сетям);

261 млн рублей на ремонт, реконструкцию и приобретение оборудования для учреждений культуры в Тульской области;

347 млн рублей на мероприятия по спорту, в том числе 232 млн на строительство и содержание объектов для занятий спортом;

2,2 млрд рублей на мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий жителей Тульской области, в том числе участников СВО;

195 млн рублей на увеличение дотации муниципальным образованиям на сбалансированность.

– Внесение изменений в региональный бюджет – очень важная и ответственная работа. От своевременной корректировки главного финансового закона зависит не только нормальная работа экономики, но и выполнение всех социальных обязательств перед людьми. В течение года депутаты это делают не раз, чтобы оперативно учесть изменившиеся обстоятельства, – отметил председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

59-е заседание Тульской областной Думы провел председатель регионального парламента Николай Воробьев. Депутаты рассмотрели 27 вопросов, в том числе приняли 9 законов области.