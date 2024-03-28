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«Других помещений нет»: Почта России прокомментировала плачевное состояние отделения в деревне Сетка

«Других помещений нет»: Почта России прокомментировала плачевное состояние отделения в деревне Сетка

В АО «Почта России» пообещали реконструировать обвалишееся крыльцо с наступлением теплой погоды.

«Дверь не открывается, потому что на ней держится крыша»: жители деревни Сетка Веневского района Тульской области сделали репортаж о состоянии местного почтового отделения. Они рассказали, что дверь в отделение открывается всего на 30 см, и войти могут только самые стройные. А дальше - проваленный пол, — написали они в редакцию Myslo.

Полностью материал можно прочитать здесь.

Сегодня мы получили ответ от АО «Почта России»:

— К сожалению, в деревне Сетка нет доступных помещений, куда могло бы переехать отделение. Безусловно, когда станет тепло, мы проведём реконструкцию крыльца.

Жителей деревни в отделении обслуживают сотрудники мобильной группы. Там можно получить все почтовые услуги, в том числе оформить подписку.

В то же время пенсии, социальные выплаты, а также корреспонденцию почтальон доставляет клиентам на дом по графику и в срок. Во время его визита так же, как в отделении, можно оформить подписку на любые издания.

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