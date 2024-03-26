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Спилить нельзя оставить: жители Плеханово жалуются на опасные деревья
Фото Дмитрия Дзюбина

Спилить нельзя оставить: жители Плеханово жалуются на опасные деревья

Есть ли шанс у жителей Плеханова облагородить территорию и убрать сухие деревья?

Три огромных сухих дерева, которые вот-вот рухнут, — главная проблема жителей улицы Железнодорожной в Плеханово. И тут смотря в какую сторону ветер дунет: деревья могут завалиться или на участки жителей и пешеходную дорожку, или на электросети.

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Татьяна Агапова

— У нас тут теплицы, огород, сад. Каждого ветра боимся. Пару лет назад одно из этих деревьев упало во время сильного ветра. Хорошо, что на кучу стройматериалов. А недавно огромный сук свалился и погнул забор.

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Из года в год пенсионерка продолжает ходить к местным чиновникам и просит их решить проблему.

Последний официальный ответ ведомства датирован 1 декабря 2022 года. Сотрудники управления по Зареченскому округу выезжали на место. В их заключении говорится, что деревья расположены в труднодоступном месте, для выполнения их работ по опиловке требуется спецтехника.

— Этой зимой к нам несколько раз присылали рабочих. В первый раз они просто не прошли до места: там поднялась вода. Второй раз сказали, что боятся трогать деревья, поскольку провода очень близко.

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По словам Татьяны, в администрации ей сообщили, что участок земли принадлежит «Тулэнерго». Якобы они отвечают за его содержание и должны заняться удалением деревьев.

Myslo запросил информацию в «Тулэнерго». Вот их ответ: 

— Опиловка веток деревьев, попадающих в границы охранной зоны линии электропередачи, будет произведена в срок до 30 апреля текущего года, — отметили в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго».

Сергей Зобнин

— Здесь просто так спилить ничего не получится: провода слишком близко. К тому же, если мы вдруг попробуем спилить их частным порядком, то получим штраф, так как это территория муниципалитета. Мы писали жалобы не только на деревья, но и на заросли кустов через дорогу.

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Вот и получается: с одной стороны три сухих дерева, с другой — заросли, за которыми еще неогороженные очистные сооружения. За кустами и очистными — заброшка.

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— Я лично вместе с другими жителями Плеханово писал в администрацию с просьбой огородить территорию бывшего завода. Там в пустующем здании - брошенный колодец, часто собираются асоциальные личности. Мы хотели бы обезопасить эти места, огородить заброшку, очистные, удалить заросли, спилить сухие деревья, установить уличные фонари, — говорит местный житель Сергей Зобнин.

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— Мы бы очень хотели, чтобы администрация города обратила на этот участок внимание, — подытожил Сергей Зобнин.

По вопросу спила деревьев и благоустройства территории Myslo направил запрос в администрацию Тулы.

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сегодня, в 14:55 0
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