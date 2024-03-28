Тульские приставы и полицейские провели рейд по должникам: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Myslo пытался выяснить, почему туляки не оплачивают штрафы и продолжают спокойно ездить по городу.

В четверг, 28 марта, судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели совместный рейд на кольце в районе ул. Короленко. Цель профилактического мероприятия – повышение эффективности взыскания долгов по неоплаченным штрафам за превышение скорости и другим административным нарушениям.

Мимо не проедет никто

Рейд проводили с применением комплекса «Дорожный пристав». Устройство расположили в 200 метрах от съезда.

Данила Гладков – старший специалист отдела информатизации УФССП России по Тульской области – От катушки провод идет в ноутбук. От ноутбука – в камеру, которая заряжается от блока. Аппарат фиксирует номера автомобиля, которые выводятся в базу данных ГИБДД. Если у владельца машины есть долги, номер подсвечивается красным или оранжевым. За ноутбуком сидит сотрудник, задача которого – вовремя среагировать. Он видит марку машины, ФИО владельца, сумму долга. Когда камера «выдаёт» должника, сотрудник передает по рации данные коллегам, которые работают непосредственно на рейде.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции останавливали проезжающие автомобили для проверки документов и задолженностей.

Яна Байбакова – инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области: – Мы выносим постановления и обращаемся в суд, чтобы ограничить право выезда за границу тулякам, имеющим более 10 неоплаченных штрафов. Такие же меры применяются в случае, если сумма штрафов в совокупности превышает 10 тысяч рублей. Если сумма долга около 5 тысяч рублей мы можем обратить взыскание на средства, которые есть у должника, описать имущество в счет обращения долга, если его стоимость не превышает сумму штрафа. Например, мобильный телефон. Аппаратный комплекс считывает номера транспортного средства, за владельцем которого числится долг. Участились случаи, когда автомобилем управляет не собственник. В случае, если собственник авто задолжал большую сумму, машину могут забрать на спецстоянку. Даже если в этот момент за рулем находится не владелец автомобиля.

Во время подобного рейда в январе приставы выявили водителя «Лады», который задолжал… 900 тысяч рублей по неоплаченным штрафам ГИБДД. Приставы описали транспортное средство, отдали на реализацию. Пока машина не продана, но её стоимость всё равно не покроет весь долг.

Одним из первых попавшихся инспекторам должников оказался водитель «Крайслера». Мужчина рассказал, что не знал об образовавшейся задолженности.

– Не оплатил транспортный налог. Когда пришел в отделение там была строгая пропускная система после пандемии, и меня не пропустили в здание. Мне хотелось тогда разобраться, где и кому я должен. Штрафы за нарушения ПДД стараюсь оплачивать вовремя, – поделился владелец иномарки.

Сумма по всем исполнительным производствам превысила 30 тысяч рублей. На машину составили акт описи, а владельцу вручили требование о явке в отделение судебных приставов по Зареченскому району. На погашение долга ему дадут 10 дней. Мужчина пообещал погасить долги уже завтра.

– Автомобиль мы оставляем на ответственное хранение самому должнику, собственнику. Если с транспортным средством в это время что-то случится, мы можем право привлечь собственника к ответственности по ст. 312 УК РФ, – рассказала Яна Байбакова.

Во время рейда полицейским попадались владельцы авто, которые просто забыли оплатить штрафы за нарушение ПДД. Водитель «Мерседеса» Евгений на месте погасил две задолженности по 500 рублей через «Госуслуги».

У Александра Сукачева история нестандартная. Он наотрез отказался получать требование пристава о погашении долга за коммунальные услуги. Мужчина считает начисления незаконными.

Александр Сукачев – К моему земельному участку подключились посторонние люди, пользовались моим электричеством. Сейчас я пытаюсь судиться с ними. Меня остановили по пути в полицейский участок, где я собирался писать очередное заявление, – рассказал Александр.

Если должник не явится в отделение судебных приставов по требованию, в отношении него могут составить административный протокол, а сумма штрафа со временем может вырасти. Например, у одного из туляков был долг на сумму 1600 рублей, но из-за нерасторопности должника он вырос до 2700.