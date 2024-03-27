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Депутат Тульской городской Думы Алексей Ионов сложил полномочия по состоянию здоровья

Депутат Тульской городской Думы Алексей Ионов сложил полномочия по состоянию здоровья

Алексей Ионов занимал должность заместителя председателя Тульской городской Думы.

27 марта на очередном заседании Тульской городской думы было принято решение «О досрочном прекращении полномочий депутата Тульской городской Думы 6-го созыва Алексея Владимировича Ионова».

Основанием для принятия решения послужило заявление Алексея Ионова об отставке по собственному желанию по состоянию здоровья.
Алексей Ионов занимал должность заместителя председателя Тульской городской Думы. 

На 59-м заседании внесены изменения в структуру Тульской городской Думы, в соответствии с которыми у председателя Думы будет два заместителя.

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