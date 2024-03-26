Самые убитые дороги Тулы: на ул. Кирова и Ликбеза 1 апреля пройдёт ямочный ремонт

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Об этом сообщили в городском управлении по транспорту и дорожному хозяйству.

Администрация Тулы прокомментировала нашу публикацию о разбитом асфальте на улицах Кирова и Ликбеза:

«Работы по ремонту указанных улиц носят капитальный характер. Согласно сформированному плану капремонт на этих участках в текущем году не предусмотрен. Для поддержания эксплуатационных характеристик улицы включены в план по ямочному ремонту. Ориентировочный срок выполнения работ – 1 апреля».

Чиновники также прокомментировали состояние дороги на ул. Дружбы. Оказалось, что расположенная на ней ливневка не числится на балансе в управлении по транспорту и дорожному хозяйству:

«Люк смотрового колодца является частным, администрация города прорабатывает с собственником вопрос ремонта этого объекта».