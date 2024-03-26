Мертвый свидетель и оправдательный приговор: в Белёве 8 лет остаётся нераскрытым жестокое убийство туляка 

27 февраля 2016 года на берегу Оки полицейские обнаружили труп 35-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Дмитрий Алексанов уже 4 дня числился в розыске как пропавший без вести. Подозреваемый в убийстве нашелся довольно быстро. Им оказался 28-летний бывший сотрудник УФСИН, который вместе с подельником перегнал автомобиль жертвы в Рязань — на продажу перекупу.

Показания свидетелей, мотив для преступления, оружие, найденное в доме уфсиновца: казалось бы, в этом деле все ясно и виновный в скором времени отправится за решетку. Но годом позже коллегия присяжных полностью оправдала обвиняемого. Доводы, представленные его адвокатами, оказались настолько убедительными, что доказанным был признан только тот факт, что мужчина просто перевез машину из одной точки в другую. Так как это не является преступлением, обвиняемого освободили в зале суда. Официально: настоящий убийца Алексанова до сих пор не найден.



Дмитрий Алексанов.

Дела любовные

Дмитрий Алексанов жил в Туле, но раз в месяц заглядывал к родителям в Белёв. Осенью 2015 поездки к родственникам участились — мужчина влюбился в местную жительницу, и каждые выходные приезжал в гости.

— Они познакомились в приложении и общались в соцсетях, — вспоминает мама Дмитрия, Любовь Михайловна. — Дима проводил время с нами, а потом созванивался с этой Катей Дуговой (имя изменено — Прим. ред.) и уезжал к ней. Выполнял все её прихоти: возил к стоматологу в Болохово, на «Садовод» за вещами, дарил цветы, подарки. Был без ума от любви, как говорится. 22 февраля 2016 года сын был у нас — накануне приехал поздравить с грядущим праздником.

Утром Диме пришло сообщение с неизвестного номера — он на листочке записал его как Катюша. Подмигнул мне, сказал, что сегодня попросится на чай к Кате и она его, наконец-то, пустит.

В половине шестого сел в свой Mitsubishi и уехал к этой девушке. Живым я его больше не видела.

Около одиннадцати вечера Любовь Алексанова звонила сыну, чтобы узнать, вернется ли тот ночевать. Абонент был недоступен. Посчитав, что сын остался у своей возлюбленной, женщина решила не беспокоить его до утра. Ближе к полудню 23 февраля, когда от Дмитрия по-прежнему не было вестей, а мобильник так и оставался выключенным, обеспокоенная мать отправилась на поиски.

— Пришла к Дуговой, но мне никто не открыл, — продолжает Любовь Алексанова. — В подъезде встретила её соседа, тот рассказал, что видел Диму вечером. Он сидел с Катей в машине, а потом собирался поехать в Жабынь, привезти ей святой воды. Я обзвонила друзей, никто его не видел. Тогда я побежала в полицию с заявлением об исчезновении сына. Четыре дня мы с отцом верили и надеялись, что Диму найдут живым.

А утром 27 февраля полицейские сообщили нам, что Дима мертв: его застрелили около глухой деревни на берегу Оки.

Сказали, что найден подозреваемый — бывший уфсиновец Саша Белозеров (имя изменено — Прим. ред.). Мол, у него миллионные долги, и на убийство этот подонок пошёл ради машины моего сына.

Сигнал из Рязани и рассказ свидетеля

Позже выяснится, что выйти на подозреваемых «помог» сам убитый — незадолго до гибели Дмитрий установил в машине GPS-трекер. Два раза в день маячок присылал на телефон координаты автомобиля.

Из показаний бывшей супруги Дмитрия Алексанова:

— Когда Дима пропал, я попросила его друга помочь найти машину. С помощью инструкции он поменял телефон, на который приходили сообщения с трекера. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что автомобиль в Рязани. Передали эту информацию полицейским. Их коллеги быстро установили нового владельца — им оказался перекупщик, который с ходу выдал своего приятеля — Белозерова.

Оказалось, тот позвонил ему вечером 22 февраля и сказал, что есть машина на продажу. Обещал пригнать ее ближе к утру.

Получив эту информацию, полицейские задержали и Белозерова, и его подельника — безработного 24-летнего Святослава Бурунова (имя изменено — Прим. ред.). Бурунов в первые же минуты после задержания признался, что помогал товарищу перегнать машину. А еще — указал место, где был спрятан труп её владельца.

Из показаний Бурунова:

— С Сашей мы знакомы года четыре. В конце 2015 года он начал мне туманно намекать, что честным трудом на жизнь не заработаешь, и нужно вертеться, чтобы быть на плаву. Рассказывал, что у него имеется рабочая схема по обогащению.

Его подруга знакомится с мужиками, у которых водятся деньги, намекает на близость, но не даёт, а потом предлагает уехать на тачке в уединенное место. Там их уже ждет Белозеров с подельником.

Жертву опаивают, забирают бабки, кредитки и автомобиль, который впоследствии либо на запчасти разбирают, либо перепродают с перебитыми номерами. Мне Саша предлагал в этой схеме роль водителя. Я всегда думал, что он просто понтуется: все-таки он бывший уфсиновец, какие ему преступления. В шутку я заявил, что готов выручить, если что. И очень удивился, когда вечером 22 февраля Белозеров позвонил и сказал, что «есть тема», нужна помощь.

Заехав за Буруновым, Белозеров отвез его к посёлку Хрящ. По дороге предупредил, что необходимо отогнать машину, с хозяином которой он уже разобрался, в Рязань.

Бурунов рассказывал:

— Мы припарковались, не доезжая до заброшенной базы отдыха. Спустились к реке — там я увидел тело мужчины с огнестрельными ранениями. Испугался жутко. Саша попросил проверить, жив этот бедолага или нет. Я пощупал пульс — его не было. Потом мы оттащили труп к деревьям, закидали ветками и снегом. Кровавый след притоптали и тоже снегу сверху накидали. После этого Саша сказал, что мне нужно ехать на его машине и передавать по рации, нет ли на трассе сотрудников ДПС. А он будет двигаться за мной на машине убитого.

По словам Бурунова, в Рязань они не заезжали, остановились в деревне Захарово. После этого осмотрели автомобиль: нашли в салоне немного валюты, немного рублей, нож, флеш-карты. Александр разрешил Святославу забрать это в качестве трофея, обещая, что отблагодарит его после продажи иномарки.

Из показаний Бурунова:

— Саша позвонил перекупу, я так понимаю. Сообщил адрес, где мы бросили тачку. Потом из бардачка Mitsubishi достал какие-то документы и чье-то водительское удостоверение. После этого мы сели в его внедорожник и уехали в Белёв. По дороге он резал документы ножницами и выбрасывал в окно.



Место обнаружения трупа Дмитрия Алексанова.

Версия обвиняемого и смерть подельника

В ходе очной ставки Белозеров отрицал все, что говорил его товарищ. Более того, он утверждал, что перекупщик сам позвонил ему и попросил помочь перегнать автомобиль:

— Перекуп — мой давний товарищ, последний раз мы виделись в январе. Он приезжал в Белев к матери. При встрече вручил мобильный, сказал, что если появится вариант срубить легкие деньги, он позвонит на этот номер. 22 февраля я увидел пропущенные от него, перезвонил. Он попросил помочь перегнать машину в Рязань, а детали мне расскажет Бурунов. Я согласился, так как считал перекупа своим другом. Таким образом я и влип в эту историю. А Бурунов меня оговаривает, потому что сам и есть убийца!

Между тем, Бурунов в ходе следствия не только подтверждал свои первоначальные показания, но и просил обеспечить ему защиту, так как опасался давления со стороны друзей и родственников Белозерова:

— Я боюсь за свою жизнь. Знаю, что в друзьях у Саши ходит бывший депутат. Прошу организовать охрану на время расследования дела и во время судебного процесса. Саша предупреждал, что мне будет плохо, если я расскажу про все, велел не давать показаний. Но я не могу молчать и готов выступить в суде в качестве свидетеля.

Подтвердить показания перед коллегией присяжных Бурунову так и не довелось.

За пару недель до того, как дело передали в суд, мужчина погиб. Официальная версия — самоубийство.

Его смерть, получается, сыграла на руку адвокатам Белозерова: на суде в дело вступил новый свидетель. Он указал, что Бурунов рассказывал ему о невиновности обвиняемого, выдал подробности дела, заявлял, что «Саша стопроцентно не причастен к убийству».

Одним из главных козырей стороны обвинения был тот факт, что во время обыска в доме Белозерова нашли ружье, из которого не так давно стреляли. Бывший сотрудник УФСИН в ответ на это заявил, что он охотник и с этим ружьем «ходил на лисичек».

Источник в правоохранительных органах рассказал Myslo:

— Он мог сказать, что стрелял на охоте, верно. Но еще имелась детализация звонков — с сим-карты телефона, изъятого у Белозерова, в день убийства шли звонки на мобильник потерпевшего.

Более того, номер этой сим-карты был записан в телефоне Алексанова как «Катюша». Выходит, показания Бурунова о схеме с девушкой, которая завлекала мужчин, правда?

Согласно той же детализации, Екатерина Дугова несколько недель созванивалась с уфсиновцем Белозеровым вплоть до 21 февраля — именно в тот день Алексанов приехал в Белёв.

Белозеров то говорил, что у него при задержании вообще не было никакого телефона, потом «вспомнил», что этот самый телефон отдал Бурунову еще в 2015 году. Адвокаты в суде начали намекать, что телефон и вовсе могли Белозерову подкинуть. Противоречия посеяны среди присяжных? Посеяны. А все противоречия трактуются в пользу обвиняемого, вот и все.

Александр Белозеров.

Вердикт присяжных

24 апреля 2017 года вердиктом коллегии присяжных Белозоров признан невиновным по предъявленным обвинениям и освобожден из-под стражи в зале суда. В 2021 году уголовное дело по факту убийства Дмитрия Алексанова было приостановлено «в связи с невозможностью установить лицо, причастное к совершению преступления».

— Я уверена, что на присяжных надавили, поэтому они приняли решение в пользу убийцы, — возмущается Любовь Алексанова. — Как мне видится, Диму заманила в глушь девка, там он заподозрил что-то неладное и попытался сбежать. А убийца выстрелил ему в спину, а потом добил выстрелом в грудь. Надеюсь, ему воздастся за все! Знаете, почему я так уверена, что не Бурунов убивал? Да потому что у Белозерова в Хряще был домик, он там ориентировался прекрасно, поэтому и место для убийства выбрал рядом с Хрящом. Кроме того, при обыске у него нашли целый комплект разного оружия. А у Бурунова, царствие ему небесное, даже рогатки не было! Безобидный малый.

В настоящий момент оправданный Белозеров проживает в Белёве, занимается предпринимательством. Не так давно мужчина приобрел жилье в паре сотен метров от дома родителей Алексанова.

Стоит отметить, что оправдательный приговор в отношении обвиняемого в убийстве в нашем регионе далеко не первый. Достаточно вспомнить дело о тройном убийстве в Зубовском переулке в 2013 году: коллегия присяжных не установила причастность 23-летнего Николая Григорьева к жуткому преступлению. Несмотря на то, что на его одежде нашли кровь убитых, а свидетели видели, как он выходит из дома через пару минут, после совершения преступления.

Мужчину также освободили в зале суда, а спустя год он снова оказался на скамье подсудимых: Григорьев жестоко убил знакомого, ударив его ножом не менее 30 раз. В марте 2015 года мужчине было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима.