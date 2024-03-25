«Самые убитые дороги Тулы»: море на Кирова и кратеры на Ликбеза

Сегодняшнее происшествие с попавшей в яму возле люка легковушкой показало: на улице Кирова не все в порядке с дорожным покрытием. По соседству с проваленным колодцем — еще одна яма. Да еще какая!
Еще одна «горячая точка» — улица Ликбеза:
Собираем список разбитых улиц города. Подписчики присылают нам «адреса беды».
Сегодняшнее происшествие с попавшей в яму возле люка легковушкой показало: на улице Кирова не все в порядке с дорожным покрытием. По соседству с проваленным колодцем — еще одна яма. Да еще какая!
Еще одна «горячая точка» — улица Ликбеза:
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