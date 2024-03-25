«Самые убитые дороги Тулы»: море на Кирова и кратеры на Ликбеза

Сегодняшнее происшествие с попавшей в яму возле люка легковушкой показало: на улице Кирова не все в порядке с дорожным покрытием. По соседству с проваленным колодцем — еще одна яма. Да еще какая!

Еще одна «горячая точка» — улица Ликбеза:

Чуть дальше в Мясново — улица Воздухофлотская, вся вот в таком состоянии:

А на ул. Дружбы проваленный коллектор огородили. А рядом — еще один:

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