  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Самые убитые дороги Тулы»: море на Кирова и кратеры на Ликбеза - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Самые убитые дороги Тулы»: море на Кирова и кратеры на Ликбеза

«Самые убитые дороги Тулы»: море на Кирова и кратеры на Ликбеза

Собираем список разбитых улиц города. Подписчики присылают нам «адреса беды».

Сегодняшнее происшествие с попавшей в яму возле люка легковушкой показало: на улице Кирова не все в порядке с дорожным покрытием. По соседству с проваленным колодцем — еще одна яма. Да еще какая! 

PAV-6866.jpg

Еще одна «горячая точка» — улица Ликбеза:

PAV-6886.jpg

PAV-6883.jpg

Чуть дальше в Мясново — улица Воздухофлотская, вся вот в таком состоянии:
PAV-6888.jpg
А на ул. Дружбы проваленный коллектор огородили. А рядом — еще один:
PAV-6892.jpg
Присылайте фото убитых дорог Тулы в комментарии к этому материалу или в наш телеграм — t.me/mysloru.
Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы
«Самые убитые дороги Тулы»: улицу Нестерова администрация ремонтировать не собирается
Жизнь Тулы и области
«Самые убитые дороги Тулы»: улицу Нестерова администрация ремонтировать не собирается
сегодня, в 13:17, 42 1687 6
Самые «убитые» дороги Тулы: ямы на Епифанском шоссе
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: ямы на Епифанском шоссе
24 марта 2023, в 14:53, 12 3607 1
Самые «убитые» дороги Тулы: в пос. Октябрьском «всё провалилось»
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: в пос. Октябрьском «всё провалилось»
23 марта 2023, в 11:51, 15 2072 2
Самые убитые дороги Тулы: огромные ямы на ул. Набережная Дрейера приходится объезжать по встречке
Жизнь Тулы и области
Самые убитые дороги Тулы: огромные ямы на ул. Набережная Дрейера приходится объезжать по встречке
22 марта 2023, в 18:35, 86 4618 4

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
самые убитые дорогиЛикбезаКирова
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Руководитель тульского УФСИН России ответит на вопросы жителей
Руководитель тульского УФСИН России ответит на вопросы жителей
В Тульской области спасатели «покрасили» лед на реке Дон в черный цвет
В Тульской области спасатели «покрасили» лед на реке Дон в черный цвет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.