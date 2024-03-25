В Тульской области спасатели «покрасили» лед на реке Дон в черный цвет

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области развернута система мониторинга паводковой обстановки. Сотрудники регионального МЧС патрулируют низководные мосты, проводят авиамониторинг беспилотными летательными аппаратами, а также круглосуточное ведут видеонаблюдение мест наиболее вероятного подтопления.

В настоящее время уровень воды в реках находится в среднемноголетних значениях. Пик половодья прогнозируется в первой декаде апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, важным этапом является выполнение комплекса превентивных мероприятий.

Так, в Куркинском районе сотрудники МЧС России и администрации муниципального образования провели чернение льда на реке Дон. Это необходимо, чтобы не допустить повреждения пешеходного моста в населенном пункте Грибоедово во время активного ледохода.

— Чернение льда на реках — действенная профилактическая мера по предупреждению обильного половодья. На наиболее проблемные участки рек, где плотный лёд большой толщины и существует угроза затора, рассыпают тёмного цвета (к примеру, золу или шлак). Тёмные участки притягивают солнечные лучи и нагреваются быстрее, а таяние ледового покрытия происходит намного активнее, образуя проталины и разрушая монолитный слой льда, — сообщает ведомство.

Совместными усилиями чернение льда было проведено на пощади свыше 1000 кв. м. От МЧС России привлекалось 10 человек и ещё 6 человек от администрации муниципального образования.