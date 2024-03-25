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На Тулу опустится туман
Фото Алексея Пирязева.

На Тулу опустится туман

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 25 марта и утром 26-го местами на территории региона ожидается туман с видимостью 200- 700 м.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

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сегодня, в 22:12 0
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