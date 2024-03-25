На Тулу опустится туман

Фото Алексея Пирязева.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 25 марта и утром 26-го местами на территории региона ожидается туман с видимостью 200- 700 м.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.