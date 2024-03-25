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В Туле пройдёт планшетная выставка «Казаки в Париже в 1814 году»
Фото: тульский филиал ГИМ.

В Туле пройдёт планшетная выставка «Казаки в Париже в 1814 году»

Гости тульского филиала Исторического музея увидят на планшетах картины Георга – Эммануэля Опица.

На выставке, посвящённой 205-летию войны 1812 года будут представлены работы европейского художника, который запечатлел образы русских казаков на улицах Парижа.

19 (31 марта) 1814 года закончилась война с Наполеоном. Одним из первых через городские ворота в Париж вошел лейб-гвардии Казачий полк. Именно за ним во главе огромной свиты в столицу въехал император Александр I.

В Государственном историческом музее хранится 25 листов акварелей пражского художника Г. – Э. Опица, написанных в 1814 году с натуры. Художник воссоздает наглядную картину победного окончания войны, радостную атмосферу, воцарившуюся в городе.

Планшетная выставка познакомит посетителей с жизнью Парижа в 1814 году, частью которой были и русские казаки. Посещение выставки бесплатное, подробности можно узнать по телефону: 77-31-65.

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