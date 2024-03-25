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Где в Туле не будет света 26 марта

Где в Туле не будет света 26 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • Калужское шоссе, 36, 40, 44,
  • ул. Н. Волоховская, 6-42 (чётн.), 5-41 (нечётн.), 51-58, 61-64, 65, 67, 1,
  • ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
  • ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б,
  • ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а,
  • ул. Курская, 9, 20-в, 22-б,
  • ул. Луначарского, 139, 141,
  • ул. Малаховская, 1,
  • ул. Жуковского 2, 3,
  • ул. Советская 74, 84,
  • ул. Марата, 31, 31-а, 33, 35, 35-а,
  • ул. Гармонная, 37,
  • ул. Замочная, 90,
  • Новомедвенский пр-д, 2, 6,
  • ул. Бондаренко, 10,
  • ул. М. Горького, 15, 37, 37-а, 43, 45-а,
  • ул. Ствольная, 46,
  • ул. Пороховая, 156, 171,
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30, 28-а,
  • 17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б,
  • ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • пос. Л. Толстого: Красноглазевский пр-д, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18,
  • Парковый пр-д, 8, 12-а, 14, 15, 16, 24.

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