Где в Туле не будет света 26 марта

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- Калужское шоссе, 36, 40, 44,
- ул. Н. Волоховская, 6-42 (чётн.), 5-41 (нечётн.), 51-58, 61-64, 65, 67, 1,
- ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
- ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б,
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а,
- ул. Курская, 9, 20-в, 22-б,
- ул. Луначарского, 139, 141,
- ул. Малаховская, 1,
- ул. Жуковского 2, 3,
- ул. Советская 74, 84,
- ул. Марата, 31, 31-а, 33, 35, 35-а,
- ул. Гармонная, 37,
- ул. Замочная, 90,
- Новомедвенский пр-д, 2, 6,
- ул. Бондаренко, 10,
- ул. М. Горького, 15, 37, 37-а, 43, 45-а,
- ул. Ствольная, 46,
- ул. Пороховая, 156, 171,
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30, 28-а,
- 17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б,
- ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- пос. Л. Толстого: Красноглазевский пр-д, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18,
- Парковый пр-д, 8, 12-а, 14, 15, 16, 24.