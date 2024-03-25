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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил начать подготовку к Параду Победы. Ответственными за неё будут министр региональной безопасности Сергей Косов и глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Им предстоит провести подготовительные работы на площади Ленина, проработать вопрос участия в параде суворовцев, составить график тренировок и сборов, а также согласовать с Минобороны России прибытие военной техники.

Главам муниципалитетов предстоит привести в порядок территории воинских захоронений и мемориалов. Эту работу будет курировать первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.