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Алексей Дюмин поручил начать подготовку к Параду Победы
Фото из архива Myslo

Алексей Дюмин поручил начать подготовку к Параду Победы

Соответствующие распоряжения глава региона дал на еженедельном оперативном совещании.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил начать подготовку к Параду Победы. Ответственными за неё будут министр региональной безопасности Сергей Косов и глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Им предстоит провести подготовительные работы на площади Ленина, проработать вопрос участия в параде суворовцев, составить график тренировок и сборов, а также согласовать с Минобороны России прибытие военной техники.

Главам муниципалитетов предстоит привести в порядок территории воинских захоронений и мемориалов. Эту работу будет курировать первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев.

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