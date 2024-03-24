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В Туле продолжат ремонт канализационных коллекторов

В Туле продолжат ремонт канализационных коллекторов

О планах по обновлению сетей водоотведения рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Сити-менеджер отметил, что на протяжении последних нескольких лет в региональном центре ведется обновление сетей водоотведения.

– В Туле достаточно старые канализационные коллектора, поэтому на протяжении последних лет мы занимаемся их перекладкой. Так, смонтирован новый в Мясново на ул. Краснослабодской, Кроме этого несколько лет назад начали обновление коллектора на ул. Чмутова. Он большой и тянется от ул. Маршала Жукова через всё Мясново. Работы велись постепенно, старались без ограничений для транспорта. Да, были определенные изменения движения, но не существенные. В этом году задача спроектировать строительство нового и довести его до следую КНС возле Упы, – рассказал Илья Беспалов.

В этом году Плеханово будет переключено на новые сети. В результате нечистоты перестанут поступать на старые и недействующие очистные (об экологической проблеме в поселке Myslo писал несколько лет назад).

– Было решено сделать канализационный коллектор за счет техприсоединения новых строящихся домов и увести стоки на главный коллектор города. Контракт заключен уже. До конца года работа будет выполнена. Благодаря этому экологическая ситуация улучшится, – пояснил глава городской администрации.

Ведутся работы и в пос. Молодежный: проложено 1,2 км сетей, чтобы отвести хозяйственно-бытовые стоки на новую КНС в Рублево-Медвенском. В 2024 году работы еще продолжатся, закончатся они в следующем.

В этом году будет обновлен канализационный коллектор в Барсуках и начнется проектирование для пос. Северный, работы по его замене запланированы на 2025 год.

Также будет в ближайшее время решится давняя проблема с коллектором ТНИТИ.

– Он изношенный, садоводы жалуются на частые аварии. В этом году найдено техническое решение, коллектор будет переложен, также построим новую трассу. После этого стоки пойдут в очистные сооружения города, – заключил Илья Беспалов.

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