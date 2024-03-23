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Жители Лазарево: «Директор превратил школу в «болото» и уволился, а отвечать будет и.о?»

Жители Лазарево: «Директор превратил школу в «болото» и уволился, а отвечать будет и.о?»

Туляки остались в недоумении после прокурорской проверки.

В середине марта мы писали про директора школы № 26 из поселка Лазарево: мужчина уволился по собственному желанию сразу после нашей публикации. 

Напомним, жители посёлка Лазарево написали на мужчину заявление в прокуратуру, требуя проверить его финансово-хозяйственную деятельность. Кроме этого, директор не появлялся на рабочем месте более полугода:

— В нынешнем учебном году директор школы № 26 постоянно находится на больничном. В связи с этим исполнять его обязанности региональным минобром был назначен другой специалист. Мы были рады изменению, так как за 12 лет правления Дмитриева и его жены на должности зама не было замечено положительных результатов ни в жизни школы, ни в образовательном процессе. Грубо говоря, вместе со своей женой он превратил когда-то прекрасную школу в настоящее «болото», — рассказывали люди.

Накануне жители Лазарево сообщили нам о результатах прокурорской проверки: ведомство неожиданно внесло представление исполняющему обязанности директора. 

— Очень странно, дел натворил предыдущий директор, а отдуваться за него и.о. пришлось. А из плюсов — отправили заявки на проведение ремонта. Глядишь, школа снова будет цвести! , — поделились с Myslo жители Лазарево.

По нашей информации, в комитет по образованию направлены заявки на ремонт учебных кабинетов, раздевалок, рекреаций, пищеблока, фасада, асфальтового покрытия, оконных блоков. 

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сегодня, в 19:19 +1
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