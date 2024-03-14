  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Директор школы в Лазарево уволился после громкого скандала - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Директор школы в Лазарево уволился после громкого скандала

Директор школы в Лазарево уволился после громкого скандала

Родители учеников написали на мужчину заявление в прокуратуру, требуя проверить его финансово-хозяйственную деятельность.

В январе мы писали про жителей посёлка Лазарево, которые обратились в редакцию Myslo. По словам людей, директор местной средней школы уже полгода не появлялся на рабочем месте, пустив дела учебного заведения на самотек:

— В нынешнем учебном году директор школы № 26 Николай Дмитриев постоянно находится на больничном. В связи с этим исполнять его обязанности региональным минобром был назначен другой специалист. Мы были рады изменению, так как за 12 лет правления Дмитриева и его жены на должности зама не было замечено положительных результатов ни в жизни школы, ни в образовательном процессе. Грубо говоря, вместе со своей женой он превратил когда-то прекрасную школу в настоящее «болото», — рассказывали люди.

Кроме этого, родители школьников были возмущены поборами:

— Деньги собирают на все: жалюзи, парты и так далее. А ничего не закупается. Где эти деньги? На третьем этаже протекает крыша, окна продувает ветер, но вместо этих работ ремонтируются туалеты — на 2,5 млн рублей, при том что батареи там остались еще советские! 

Родители учеников школы № 26 написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность директора. По данному обращению проверку проводит прокуратура города Щекино.

А сам директор учреждения, вскоре после нашей публикации написал заявление по собственному желанию и уволился.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 11:04 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Лазаревообращение читателейТулашколаувольнение
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдут общественные обсуждения по реконструкции очистных в Заречье
В Туле пройдут общественные обсуждения по реконструкции очистных в Заречье
«Волонтерские выходные в Ясной Поляне»: музей-усадьба приглашает всех желающих
«Волонтерские выходные в Ясной Поляне»: музей-усадьба приглашает всех желающих
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.