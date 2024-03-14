Директор школы в Лазарево уволился после громкого скандала

В январе мы писали про жителей посёлка Лазарево, которые обратились в редакцию Myslo. По словам людей, директор местной средней школы уже полгода не появлялся на рабочем месте, пустив дела учебного заведения на самотек:

— В нынешнем учебном году директор школы № 26 Николай Дмитриев постоянно находится на больничном. В связи с этим исполнять его обязанности региональным минобром был назначен другой специалист. Мы были рады изменению, так как за 12 лет правления Дмитриева и его жены на должности зама не было замечено положительных результатов ни в жизни школы, ни в образовательном процессе. Грубо говоря, вместе со своей женой он превратил когда-то прекрасную школу в настоящее «болото», — рассказывали люди.

Кроме этого, родители школьников были возмущены поборами:

— Деньги собирают на все: жалюзи, парты и так далее. А ничего не закупается. Где эти деньги? На третьем этаже протекает крыша, окна продувает ветер, но вместо этих работ ремонтируются туалеты — на 2,5 млн рублей, при том что батареи там остались еще советские!

Родители учеников школы № 26 написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность директора. По данному обращению проверку проводит прокуратура города Щекино.

А сам директор учреждения, вскоре после нашей публикации написал заявление по собственному желанию и уволился.