Школа стала «болотом»: в Лазарево родители учеников написали на директора заявление в прокуратуру

В редакцию Myslo обратились жители поселка Лазарево Щёкинского района. По словам людей, директор местной средней школы уже полгода не появляется на рабочем месте, пустив дела учебного заведения на самотек:

— В нынешнем учебном году директор школы № 26 Николай Дмитриев постоянно находится на больничном. В связи с этим исполнять его обязанности региональным минобром был назначен другой специалист. Мы были рады изменению, так как за 12 лет правления Дмитриева и его жены на должности зама, не было замечено положительных результатов ни в жизни школы, ни в образовательном процессе. Грубо говоря, вместе со своей женой он превратил когда-то прекрасную школу в настоящее «болото».

Во многом из-за наплевательского отношения к делам школы из учебного заведения массово уходят квалифицированные специалисты, рассказала Myslo председатель общешкольного родительского комитета школы № 26 Екатерина Новикова:

Екатерина Новикова — Отличные педагоги уходят, их некем заменить. Дошло до того, что у нас первоклассники читать не умеют — потому что их просто некому учить! Не так давно мы узнали, что Дмитриев собирается выйти с больничного, а человека, который исполняет его обязанности и пытается привести наши дела в порядок, выкинут из школы. Еще шесть учителей написали заявления об уходе. А мы, родители, решительно протестуем против возвращение предыдущего директора. Ведь Дмитриеву настолько наплевать на учебный процесс, что у наших детей нет методических материалов — учатся по старинным учебникам. В столовой нет ремонта: помещение похоже на декорации фильма ужасов. Спортзал отремонтировали так, что из-за некачественной краски детям приходится покупать по 3-4 комплекта спортивной формы в год!

Также родители учеников Лазаревской школы возмущены постоянными поборами:

— Деньги собирают на все: жалюзи, парты и так далее. А ничего не закупается. Где эти деньги? На третьем этаже протекает крыша, окна продувает ветер, но вместо этих работ ремонтируются туалеты — на 2,5 млн рублей, притом что батареи там остались еще советские!

Отметим, что во время беседы журналистов с родителями учеников школы № 26 к учебному заведению подъехали сотрудники полиции. Правоохранители несколько раз спрашивали, есть ли у собравшихся разрешение на проведение беседы. На вопрос о том, а у кого именно нужно брать это разрешение, стражи порядка ответить не смогли.

— Не удивимся, что это Дмитриев подослал их спровоцировать нас. Он не раз говорил, что у него все схвачено и против него нет никаких мер, — доверительно сообщили Myslo обратившиеся к нам люди.

По нашей информации, родители учеников школы № 26 написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность директора. По данному обращению проверку проводит прокуратура города Щекино, её ход — на личном контроле прокурора города, сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.

Связаться с самим директором нам не удалось. Также наши звонки проигнорировала и его супруга.

Мы запросили комментарий по данной ситуации у регионального министерства образования. На момент публикации новости официальный ответ на запрос еще не поступил.