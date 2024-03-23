Двое жителей Тульской области погибли в «Крокус Сити Холле»

Еще два человека пострадали.

По последней информации, в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли двое и пострадали еще двое жителей Тульской области.

По решению губернатора Алексея Дюмина семьям погибших будет выплачено 2 млн рублей, госпитализированным пострадавшим — 1 млн рублей.

В семье из Алексина пострадала 11-летняя девочка. Она находится в московской больнице. Состояние ребенка – средней степени тяжести. Мама девочки погибла.

В медучреждении столицы также находится 41-летний житель Тулы. За его жизнь борются врачи. Супруга мужчины погибла.

Напомним, в результате трагедии погибли 115 человек.