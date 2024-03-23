  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Двое жителей Тульской области погибли в «Крокус Сити Холле» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Двое жителей Тульской области погибли в «Крокус Сити Холле»

Двое жителей Тульской области погибли в «Крокус Сити Холле»

Еще два человека пострадали.

По последней информации, в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли двое и пострадали еще двое жителей Тульской области.

По решению губернатора Алексея Дюмина семьям погибших будет выплачено 2 млн рублей, госпитализированным пострадавшим — 1 млн рублей.

В семье из Алексина пострадала 11-летняя девочка. Она находится в московской больнице. Состояние ребенка – средней степени тяжести. Мама девочки погибла. 

В медучреждении столицы также находится 41-летний житель Тулы. За его жизнь борются врачи. Супруга мужчины погибла.

Напомним, в результате трагедии погибли 115 человек. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:34 0
Другие статьи по темам
Прочее
выплаты семьямтрагедиятерактПодмосковьеКрокус сити холл

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Путин: «24 марта объявляю днем общенационального траура»
Путин: «24 марта объявляю днем общенационального траура»
В Туле с улицы Дружбы уже неделю не вывозят опиленные ветки
В Туле с улицы Дружбы уже неделю не вывозят опиленные ветки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.