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Путин: «24 марта объявляю днем общенационального траура»

Путин: «24 марта объявляю днем общенационального траура»

Президент РФ выступил с обращением после теракта в Подмосковье.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Публикуем основные тезисы:

«Мы установим и покараем каждого, кто стоял за этим преступлением.

Преступники в «Крокус Сити Холл» хладнокровно шли убивать и расстреливать людей

Все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» задержаны.

Благодарю медиков и простых граждан за помощь пострадавшим в теракте.

В Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры.

Спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.

Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в «Крокусе», совершить новые преступления.

Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в нашем обществе.»

Кроме этого, президент объявил 24 марта днем общенационального траура:

 — Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна. 24 марта объявляю днём общенационального траура.

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