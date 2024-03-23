Путин: «24 марта объявляю днем общенационального траура»

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Публикуем основные тезисы:
«Мы установим и покараем каждого, кто стоял за этим преступлением.
Преступники в «Крокус Сити Холл» хладнокровно шли убивать и расстреливать людей
Все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» задержаны.
Благодарю медиков и простых граждан за помощь пострадавшим в теракте.
В Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры.
Спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.
Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в «Крокусе», совершить новые преступления.
Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в нашем обществе.»
Кроме этого, президент объявил 24 марта днем общенационального траура:
— Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна. 24 марта объявляю днём общенационального траура.