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  4. В Туле с улицы Дружбы уже неделю не вывозят опиленные ветки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Туле с улицы Дружбы уже неделю не вывозят опиленные ветки

В Туле с улицы Дружбы уже неделю не вывозят опиленные ветки

Об этом в редакцию сообщили читатели.

По словам людей, в прошлые выходные на улицу Дружбы приезжали рабочие, которые опилили деревья. 

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— Пилить они спилили, молодцы, да вот только убирать сучья никто не планирует, видимо,— рассказали Myslo возмущенные жители Привокзального округа.

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