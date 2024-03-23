В Туле с улицы Дружбы уже неделю не вывозят опиленные ветки

По словам людей, в прошлые выходные на улицу Дружбы приезжали рабочие, которые опилили деревья.
— Пилить они спилили, молодцы, да вот только убирать сучья никто не планирует, видимо,— рассказали Myslo возмущенные жители Привокзального округа.
Об этом в редакцию сообщили читатели.
По словам людей, в прошлые выходные на улицу Дружбы приезжали рабочие, которые опилили деревья.
— Пилить они спилили, молодцы, да вот только убирать сучья никто не планирует, видимо,— рассказали Myslo возмущенные жители Привокзального округа.
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