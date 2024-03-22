35 заявок ТОС Тульской области подано для участия в конкурсе Фонда президентских грантов

В середине марта завершился прием заявок на участие во втором конкурсе 2024 года.

Территориальные общественные самоуправления Тульской области, зарегистрированные в качестве юрлиц, по традиции активно участвуют в ежегодных конкурсах Фонда президентских грантов. В середине марта завершился прием заявок на участие во втором конкурсе 2024 года. От Тульской области подано 35 заявок из 11 муниципальных образований. Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.

Популярными грантовыми направлениями у участников конкурса стали: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Сохранение исторической памяти», «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

ТОС Тульской области отзываются на наиболее сложные вызовы времени, находясь на передовой решения острых социальных вопросов — там, где требуется отзывчивость, внимание к людям, стремление поддержать и помочь тех, кому сейчас это особенно необходимо. Конкурс Фонда президентских грантов наглядно демонстрирует это.

ТОС «Суворов» участвует в конкурсе с проектом «Все для победы!».

«Территориальным общественным самоуправлением оказывается всесторонняя поддержка участникам специальной военной операции, — говорится в описании проекта. — Члены ТОС „Суворов“ принимают активное участие в работе по сбору помощи, организует сбор денежных средств. В 2024 году ТОС принял решение участвовать в конкурсе с проектом, направленным на восстановление здоровья участников специальной военной операции. В рамках реализации проекта планируется закупить реабилитационные тренажеры».

ТОС «Дружба» города Новомосковска обратил внимание на другой социальный аспект — необходимость формирования у подростков устойчивого интереса к изучению истории, культуры своей страны, гражданских качеств и гражданского сознания. Для этого ТОС разработал и заявил на конкурс проект «Школа гражданской грамотности для всей семьи». Проект предполагает создание совместно со средней школой № 6 Новомосковска музея гражданской культуры Российской Федерации, оцифровку фондов музея, разработку компьютерных игр по гражданской истории для детей и взрослых.

«Предусмотрена лекционно-экскурсионная программа, праздничные мероприятия, посвященные ведущим государственным событиям, с игровой программой и проблемные форумы для подростков и их родителей», — отмечают авторы инициативы.

ТОС № 11 микрорайона «Бор» города Алексина в Год семьи разработал и представил на конкурс целый комплекс досугово-образовательных мероприятий для семей с детьми в возрасте от 5 до 18 лет, это свыше двух тысяч человек. На средства президентского гранта планируется приобрести оборудование, инвентарь и материалы и провести разноформатные мероприятия ко Дню отца и Дню матери, конкурс творческих работ «В семье мастеровой»; спортивный праздник и квест-игру, приуроченные к праздничным датам, фотоконкурс «Традиции нашей семьи», культурно-спортивный семейный фестиваль, а также серию семинаров, психологических консультаций, тренингов, игр.

«Данный проект не является уникальным для крупных городов, где семьям с детьми представлен большой спектр досуговых и образовательных мероприятий, но имеет большую событийную ценность для семей в небольших городах», — отмечают авторы проекта.

ТОС № 1 микрорайона Центрального города Донского заявил на конкурс проект реконструкции традиционного места проведения культурно-массовых мероприятий в микрорайоне Новоугольный — агитплощадки «Летняя сцена»: планируется выровнять и заасфальтировать подиум сцены и площадки для зрителей, ступеньки, установить скамейки, покрасить и побелить площадку и провести на ней цикл праздничных и спортивно-игровых мероприятий.

«Места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших провинциальных городков или микрорайонов, — указано в обосновании социальной значимости проекта. — Это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты. Также они способствуют сплочению населения и повышению качества его жизни».

ТОС «Чекалин» Суворовского района участвует в конкурсе с проектом обустройства детского игрового комплекса для семейного отдыха «Лихвинская Забава».

ТОС № 7 города Киреевска планирует организовать физкультурно-оздоровительные занятия на свежем воздухе на тренажерах различных групп мышц для жителей 65-75 лет поселка Октябрьский: «чтобы люди смогли регулярно заниматься с тренерским составом оздоровительными практиками, следить за своим здоровьем и получать грамотные рекомендации по ведению здорового образа жизни».

ТОС «Залесный» города Новомосковска намерен обустроить в помещении ТОС музей «Эхо Чернобыля», чтобы проводить для школьников экскурсионные, познавательные, интерактивные мероприятия о Чернобыльской техногенной катастрофе.

ТОС «Молочно-Дворское» Плавского района участвует в конкурсе с проектом строительства летней сцены в селе Большие Озёрки. Сцена позволит проводить разнообразные уличные мероприятия, сближающие жителей: День Победы, День защиты детей, День села и другие.

Подробнее с проектами — участниками второго конкурса Фонда президентских грантов 2024 года — можно ознакомиться здесь.