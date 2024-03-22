23 марта туляки смогут пройти флюорографию возле ТРЦ «Макси»

Фото из архива Myslo.

С 18 по 24 марта в Тульской области проходит региональная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Он отмечается 24 марта.

Как сообщает минздрав Тульской области, жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование на передвижных флюорографах в Туле, Новомосковске, Киреевске, Ефремове, Алексинском районе. Флюорография применяется для диагностики туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Передвижные флюорографы работают по следующему графику: