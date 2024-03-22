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23 марта туляки смогут пройти флюорографию возле ТРЦ «Макси»
Фото из архива Myslo.

23 марта туляки смогут пройти флюорографию возле ТРЦ «Макси»

На территории будут работать передвижные флюорографы.

С 18 по 24 марта в Тульской области проходит региональная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Он отмечается 24 марта. 

Как сообщает минздрав Тульской области, жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование на передвижных флюорографах в Туле, Новомосковске, Киреевске, Ефремове, Алексинском районе. Флюорография применяется для диагностики туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Передвижные флюорографы работают по следующему графику:

  • 23 марта с 10.00 до 15.00 — Тула, ул. Пролетарская, 2, площадь ТРЦ «Макси»;
  • 23 марта с 9.00 до 15.00 — Киреевск, микрорайон Брусяновский, ул. Заречная, 6, офис врача семейной практики;
  • 23 марта с 9.00 до 15.00 — Ефремов, ул. Тульское шоссе, 4б, площадь гипермаркета «Магнит»;
  • 25-28 марта с 9.00 до 15.00 — Новомосковск, ул. Связи, 10, АО «НАК АЗОТ».

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