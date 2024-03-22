23 марта туляки смогут пройти флюорографию возле ТРЦ «Макси»

С 18 по 24 марта в Тульской области проходит региональная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Он отмечается 24 марта.
Как сообщает минздрав Тульской области, жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование на передвижных флюорографах в Туле, Новомосковске, Киреевске, Ефремове, Алексинском районе. Флюорография применяется для диагностики туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Передвижные флюорографы работают по следующему графику:
- 23 марта с 10.00 до 15.00 — Тула, ул. Пролетарская, 2, площадь ТРЦ «Макси»;
- 23 марта с 9.00 до 15.00 — Киреевск, микрорайон Брусяновский, ул. Заречная, 6, офис врача семейной практики;
- 23 марта с 9.00 до 15.00 — Ефремов, ул. Тульское шоссе, 4б, площадь гипермаркета «Магнит»;
- 25-28 марта с 9.00 до 15.00 — Новомосковск, ул. Связи, 10, АО «НАК АЗОТ».