«Дверь не открывается, на ней держится крыша»: жители тульской деревни показали состояние почтового отделения

Фото Алексея Л.

«Дверь приоткрыта на 30 см, войти могут только самые стройные. При этом пол провалился, поэтому клиентам нужно проявить чудеса эквилибристики!» – пишут люди.

В редакцию Myslo пришло письмо от жителей Веневской деревни Сетки. На территории их населенного пункта находится отделение почтовой связи.

Здание 60-х годов постройки никогда не знало капремонта. За годы оно обветшало и сейчас, по словам жителей, находится в аварийном состоянии, представляя реальную опасность для посетителей и сотрудников отделения.

— Последние полгода жителям Сетки при посещении почтового отделения предлагается пройти увлекательное испытание, которое, к сожалению, дано пройти не всем, — пишет Алексей Л. — Крылечко на входе давно обветшало и покосилось, но даже не в этом дело. Главная проблема — войти внутрь.

Крыша навеса прогнила и держится на входной железной двери, из-за чего сама дверь открывается всего на 30 сантиметров, пройти могут только самые стройные.

При этом пол у крылечка также сгнил и провалился, и поэтому, чтобы войти, нужно проявить чудеса эквилибристики.

Согласитесь, это ненормально, учитывая, что основная масса жителей деревни состоит из лиц пенсионного возраста, которым такие пируэты даются с большим трудом.

Даже если вам удалось войти внутрь помещения, не стоит радоваться — внутри почта представляет из себя не менее печальное зрелище: трещины на потолке, висящие провода и пустые прилавки. Всеобщая компьютеризация обошла это почтовое отделение, здесь, как и полвека назад, царят бумажные квитанции.

К графику работы почты у жителей также большие претензии: почта работает несколько часов в неделю, при этом с января 2024 года перестали оформлять подписку на газеты и журналы, из-за чего многие жители лишились возможности прочитать свежий номер любимого издания, несмотря на то, что ранее люди активно выписывали прессу. В связи с чем Новомосковский почтамт принял такое решение? На протяжении года не могут найти работника на должность начальника почтового отделения, в штате числится всего один почтальон, и только благодаря ей на почте еще теплится жизнь. А один-два раза в неделю приезжает машина из Новомосковска и привозит письма и посылки.

Жители Сетки огорчены таким плачевным состоянием почты. Тем более что отделение и так под угрозой полного закрытия. По словам жителей, они неоднократно обращались по этому поводу к властям всех уровней, но безрезультатно.

— Надеемся, что благодаря огласке компетентные органы обратят внимание на эту ситуацию и в Сетке наконец-то появится новая современная почта со всем спектром услуг!