Тулякам предлагают разработать «Талисман Надежды» для Центра медицины катастроф

Фото: ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП»

При оценке работ члены жюри будут учитывать оригинальность идеи, эмоциональную выразительность и запоминаемость.

Тульская служба скорой помощи скоро отметит 115-летие. В честь юбилея медики объявили конкурс на создание проекта талисмана Центра медицины катастроф — «Талисмана Надежды», который станет символом профессионализма и самоотдачи работников скорой помощи.

К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и места проживания. Работы могут быть представлены в виде рисунков, коллажей, цифровой иллюстрации и других стилей, главное – чтобы работа соответствовала теме конкурса и была выполнена качественно.

В конкурсе могут участвовать только индивидуальные работы, выполненные одним участником. Коллективные проекты не допускаются. Работы должны быть оригинальными и не нарушать авторские права третьих лиц. Использование чужих работ запрещается.

Победителя конкурса определит жюри. Оно оценит все работы по следующим критериям: оригинальность идеи, соответствие теме, качество исполнения, привлекательность и запоминаемость, эмоциональная выразительность.

Фотографии или цифровые файлы принимаются до 8 апреля по электронной почте: [email protected]. К письму нужно приложить контактные данные и короткий рассказ о себе.