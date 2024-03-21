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Прокуратура потребовала отремонтировать муниципальное жилье в Новомосковске

Прокуратура потребовала отремонтировать муниципальное жилье в Новомосковске

Было выявлено 4 жилых помещения, соответствующих санитарным и противопожарным требованиям.

Прокуратура Новомосковска провела проверку исполнения администрацией города жилищного законодательства. В ходе нее выявлено непригодное для проживания жилье: комната в общежитии и три квартиры в многоквартирных домах по улицам Пионерской, Белинского и Ленина мкр-на Сокольники.

Все жилые помещения не соответствовали санитарным и противопожарным требованиям. В них отклеены обои и напольное покрытие, разбиты окна, а входные двери в ветхом состоянии. 

«Указанная ситуация создает предпосылки для реального нарушения жилищных прав граждан, нуждающихся в предоставлении из муниципальных жилищных фондов жилья бесплатно или за доступную плату», – подчеркивается в сообщении пресс-службы прокуратуры Тульской области. 

Для устранения нарушений прокуратура города внесла главе администрации представление, исполнение требований которого находится на контроле в прокуратуре города.

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