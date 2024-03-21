Илья Беспалов рассказал, когда начнется реконструкция очистных в Заречье

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На эти цели будет направлено порядка 1 млрд рублей.

Начато проектирование первого этапа реконструкции очистных сооружений Тулы – строительства цеха механического обезвоживания и вспомогательных сооружений. Об этом в ходе прямого эфира, посвященного вопросам модернизации ЖКХ, рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов:

– В этом году будет подготовлен проект. Строительно-монтажные работы завершатся до конца 2025 года. Новый цех даст возможность обезвоживать отходы и в сухом виде вывозить на полигон. Реализация проекта позволит избавиться от неприятного запаха в Заречье и повысит качество очистки стоков.

Первый этап реконструкции очистных обойдется в 1 млрд рублей. Это средства инфраструктурного бюджетного кредита и бюджета Тулы.