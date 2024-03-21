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Синоптик Вильфанд: настоящая весна начнется с 23 марта
Фото Алексея Пирязева.

Синоптик Вильфанд: настоящая весна начнется с 23 марта

По его словам, нас ждет длительный период теплой погоды.

С 23 марта начнется длительный период теплой погоды, средняя суточная температура будет положительной. Правда, ожидаются дожди. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— С субботы средняя суточная температура будет повышаться. Дневные температуры будут +5…+7, а вот ночные заметно вырастут и будут от 0 до +2 градусов. Можно сказать, что весна наступает с 23 марта, потому что средние суточные температуры уже будут гораздо выше, — сказал Вильфанд.

По его словам, период теплой весенней погоды сохранится как минимум до середины следующей недели. 

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Фотограф:
сегодня, в 17:35 +4
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