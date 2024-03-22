  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле поймали таксиста-мигранта, который без прав перевозил пассажиров - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле поймали таксиста-мигранта, который без прав перевозил пассажиров
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле поймали таксиста-мигранта, который без прав перевозил пассажиров

Автомобиль отправили на спецстоянку.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми уполномоченными полиции провели рейд — выявляли факты осуществления иностранными гражданами пассажирских перевозок.

В ходе проверки полицейские остановили автомобили такси Volkswagen и Kia, за рулем которых находились иностранные граждане — 21-летний и 28-летний мужчины соответственно.

В отношении первого составлен административный протокол по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

У мужчины нет законных оснований для пребывания на территории страны.

Решается вопрос о его выдворении за пределы Российской Федерации.

1.jpg

В ходе проверки второго иностранного гражданина установлено, что он перевозил пассажиров, не имея права управления транспортными средствами. На него составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». 

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. 

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, подобные мероприятия будут проводить регулярно. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:29 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мигрантырейд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Многодетные семьи поселили в чистом поле без воды и газа: жители борются уже 11 лет
Многодетные семьи поселили в чистом поле без воды и газа: жители борются уже 11 лет
Тульский пряник вошел в топ-10 любимых сладостей путешественников
Тульский пряник вошел в топ-10 любимых сладостей путешественников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.