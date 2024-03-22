В Туле поймали таксиста-мигранта, который без прав перевозил пассажиров

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми уполномоченными полиции провели рейд — выявляли факты осуществления иностранными гражданами пассажирских перевозок.

В ходе проверки полицейские остановили автомобили такси Volkswagen и Kia, за рулем которых находились иностранные граждане — 21-летний и 28-летний мужчины соответственно.

В отношении первого составлен административный протокол по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

У мужчины нет законных оснований для пребывания на территории страны.

Решается вопрос о его выдворении за пределы Российской Федерации.

В ходе проверки второго иностранного гражданина установлено, что он перевозил пассажиров, не имея права управления транспортными средствами. На него составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, подобные мероприятия будут проводить регулярно.