Тульских молодоженов приглашают вступить в брак на выставке-форуме «Россия»

Заявки принимаются от пар, решивших узаконить свои отношения с 12 по 19 мая.

В эти дни на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет Свадебный фестиваль, где более 100 пар в традиционных костюмах из разных уголков России одновременно зарегистрируют свой брак.

Дата открытия фестиваля выбрана не случайно: 12 мая отмечается Красная горка – считается, что в этот день создаются самые крепкие семьи.

Если вы планируете сыграть свадьбу в период с 12 по 19 мая и хотите поехать на Свадебный фестиваль, направляйте заявки (ФИО, номер телефона и фото) по электронному адресу: КОМТО[email protected].

Имена будущих молодоженов, которые примут участие в фестивале, станут известны 24 марта.