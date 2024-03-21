  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульских молодоженов приглашают вступить в брак на выставке-форуме «Россия» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульских молодоженов приглашают вступить в брак на выставке-форуме «Россия»

Тульских молодоженов приглашают вступить в брак на выставке-форуме «Россия»

Заявки принимаются от пар, решивших узаконить свои отношения с 12 по 19 мая.

В эти дни на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет Свадебный фестиваль, где более 100 пар в традиционных костюмах из разных уголков России одновременно зарегистрируют свой брак.

Дата открытия фестиваля выбрана не случайно: 12 мая отмечается Красная горка – считается, что в этот день создаются самые крепкие семьи.

Если вы планируете сыграть свадьбу в период с 12 по 19 мая и хотите поехать на Свадебный фестиваль, направляйте заявки (ФИО, номер телефона и фото) по электронному адресу: КОМТО[email protected].

Имена будущих молодоженов, которые примут участие в фестивале, станут известны 24 марта.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
международная выставка-форум Россиябракосочетаниесвадьба
Место
Тульская областьМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 22 марта
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 22 марта
На перекрестке туляк столкнулся со странным поведением водителей
На перекрестке туляк столкнулся со странным поведением водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.